SV fremmer forslag om hydrogentog

SV fremmer torsdag et forslag i Stortinget om at regjeringen må ta initiativ til et pilotprosjekt med hydrogentog.

Forslaget dreier seg om at pilotprosjektet skal gå på en av jernbanestrekningene som ennå ikke er elektrifisert, skriver Dagsavisen.

I dag kjøres det dieseltog på Nordlandsbanen, Rørosbanen og Raumabanen.

SV får støtte fra Arbeiderpartiet for forslaget. Høyre og Venstre sier til avisa at de er positive til at hydrogentog testes i Norge. Miljøpartiet De Grønne (MDG) sa til Dagsavisen i slutten av september at de ønsker et prøveprosjekt med hydrogentog på Rørosbanen og Nordlandsbanen.

(©NTB)

Mest sett siste uken