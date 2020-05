SV: Frykter sterkt for kommuneøkonomien

Kommunene ligger an til å tape stort i revidert nasjonalbudsjett, mener SV.

– Det som har kommet av nyheter så langt, er deprimerende. Når det gjelder kommuneøkonomien, er det på langt nær tilstrekkelig, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

– Dette er velferden vår. Nå er den i en alvorlig krise, og regjeringen stiller ikke opp, sier hun og peker på at finansminister Jan Tore Sanner (H) har uttalt at det vil være lang vei tilbake for norsk økonomi, mens kommunalminister Nikolai Astrup sier at kommunene kommer til å få økte inntekter til neste år.

– Budskapet fra regjeringen henger ikke sammen, sier Kaski.

Hun er ikke overrasket over en nær doblet bruk av oljepenger til neste år.

– Dette blir bare første delen av regningen. Det vil komme mer, sier hun.

