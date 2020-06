SV krever to anlegg for CO2-fangst

SV mener regjeringen må sørge for at begge de foreslåtte anleggene for fangst av CO2 bygges ut, selv om prislappen har steget til 25 milliarder kroner.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

– Regjeringen må sørge for at begge bygges, sier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken. Han viser til at oljeindustrien nettopp har fått en «enorm gavepakke» fra Stortinget med milliarder av kroner i skattesubsidier. – Det er på tide at vi også satser like mye på klimaløsninger, fastholder Haltbrekken. (©NTB)

Reklame Chelsea gir Liverpool en hjelpende hånd