SV-leder nominerer Campaign to Stop Killer Robots til Nobels fredspris

SV-leder Audun Lysbakken har nominert den internasjonale koalisjonen Campaign to Stop Killer Robots til Nobels fredspris for 2021.

Kampanjen arbeider for et forbud mot automatiserte selvstyrte våpensystemer og en større regulering av autonom teknologi. – Vi kan ikke tillate at autonome våpen får definere fremtidens konflikter. Fredsarbeid handler om å høyne terskelen for bruk av våpen, men drapsroboter senker den, sier Lysbakken i en pressemelding. – En fredspris til Campaign to Stop Killer Robots, som arbeider med et internasjonalt forbud mot drapsroboter og lovregulering av autonom teknologi, vil gi en sårt trengt oppmerksomhet en av de viktigste fredssakene i vår tid, sier SV-lederen. (©NTB) Reklame Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk Politikk

