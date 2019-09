SV positiv til regjeringssamarbeid med MDG

MDGs nasjonale talsperson Une Bastholm og SV-leder Audun Lysbakken, her under partilederdebatten på Stortinget etter høstens fylkes- og kommunevalg. Dersom det er opp til Lysbakken, kan de begge to sitte i regjering ved en eventuell valgseier i 2021. Foto: Tore Meek / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)