SV stryker heldagsskolen i nytt programforslag

SV vil fortsatt ha gratis skolemat og gratis SFO, men går ikke inn for en lengre skoledag for alle under navnet heldagsskole.

SV følger dermed etter Ap som fjernet heldagsskolen fra programmet sitt i 2013. SV-nestleder Kirsti Bergstø, som leder partiets programkomité, mener navnet skapte feil inntrykk. – Begrepet heldagsskole skapte et inntrykk av at SV mente barna skulle være på skolen hele dagen. Det politiske innholdet er det samme som før. SV ønsker en praktisk og variert skoledag med mat og fysisk aktivitet, der lekser gjøres på skolen, sier Kirsti Bergstø til Aftenposten. SV tok i forrige program til orde for en ny organisering av skolen og snakket om å utvide skoledagen med rundt halvannen time. Programforslaget som nå foreligger fra SVs landsstyre, sier ikke noe om noen lengre skoledag og heller ikke noe om ny organisering av skolen. (©NTB) Reklame Kun i dag: 30 prosent på alt hos Christiania Glasmagsin Politikk

Politiske partier

Utdanning

Skoler Nettavisen vil gjerne ha flere friske meninger. Send inn ditt debattinnlegg her