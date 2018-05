SV tilbyr helsehjelp til Listhaug og Hoksrud

Fremskrittspartiets to helsepolitikere Bård Hoksrud og Sylvi Listhaug vil hindre at unge voksne blir plassert på sykehjem. Nå tilbys de drahjelp av SV.

– Listhaug og Hoksrud dro til Vardø og sa de ville hjelpe, ikke bare komme i mediene. Men de tok ikke med seg ett eneste forslag til forbedring. Vi vil gjerne hjelpe Frp med å fremme et forslag som faktisk bidrar til forandring, sier SVs helsepolitiske talsperson Nicholas Wilkinson til NTB.

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett vil SV fremme forslag om endringer i lov og forskrift, som sikrer at ingen pleietrengende mellom 18 og 50 år blir plassert på sykehjem mot sin vilje, med mindre det er fare for liv eller helse.

– Vi regner med Frps støtte til dette forslaget, sier Wilkinson.

LHL: Pinlig løftebrudd

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) Hjerneslag gir forslaget sin helhjertede støtte.

– Unge plassert på sykehjem mot sin vilje er uverdig. Dette er et godt initiativ, som er i tråd med hva LHL Hjerneslag har bedt om de siste årene, sier generalsekretær Tommy Skar til NTB.

Han viser til at Stortingets sosialkomité allerede i 1997 ba regjeringen om å fremme forslag til tiltak slik at alle unge funksjonshemmede som ønsket å flytte ut av sykehjem, kunne gjøre det innen 2005, og at ikke nye ufrivillige unge skulle komme til.

– Siden da har politikerne lovet og lovet, og uttalt seg i store ord om hvor ille det er at unge plasseres på sykehjem mot sin vilje, sier Skar, som omtaler saken som «tidenes pinligste løftebrudd».

Skapte bølger

Da de to Frp-profilene troppet opp på rådhuset i Vardø denne uken, endte det i en heftig ordveksling med kommunens Ap-ordfører Robert Jensen, som hevdet seg utsatt for en oppvisning i politisk populisme.

Selv framholder Listhaug og Hoksrud at foranledningen var et genuint ønske om å hjelpe 30 år gamle Christi Andreassen. Hun lider av en muskelsykdom og mener at hun ikke har fått tilstrekkelig hjelp fra kommunen, som har tilbudt henne en plass på sykehjem.

– Frp og Ap krangler, men vi vil heller ha konkrete løsninger. Derfor foreslår vi at Stortinget vedtar at unge ikke skal tvinges på sykehjem, sier Wilkinson.

Vil vurdere

Bård Hoksrud sier han er glad for at SV følger opp saken og er enig med Frp i at unge mennesker ikke skal bo på sykehjem.

– I utgangspunktet er det et kommunalt ansvar å sørge for at dette ikke skjer. Vi vil se nærmere på forslaget fra SV, før vi avgjør om vi vil støtte det. Men det er jo litt påfallende at dette kommer nå – SV gjorde ingenting i de åtte årene som partiet var i regjering, sier Hoksrud til NTB.

Wilkinson viser til at det er gått fem år siden regjeringsskiftet og sier han er forundret over at Frp ikke allerede nå kan slå fast at partiet vil støtte forslaget fra SV.

– Alle partier har til nå vært enige om at dette er et kommunalt ansvar, men når det ikke fungerer, så må vi rydde opp fra Stortingets side, sier Wilkinson.

Et forslag fra SV og KrF om at barn opp til 18 år ikke lenger skal kunne plasseres på sykehjem mot sin vilje, ble tidligere i år enstemmig vedtatt av Stortinget.

