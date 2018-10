SV-topp: - Det beste ved budsjettet er at det kanskje ikke blir vedtatt

SVs Kari Elisabeth Kaski mener regjeringens statsbudsjett vil øke forskjellene i Norge. - Bare småpenger til fattige, sier hun.

STORTINGET (Nettavisen): Mandag formiddag legger finansminister Siv Jensen (Frp) fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

I budsjettet foreslår regjeringen å bruke 231,2 milliarder kroner fra oljefondet, noe som tilsvarer 2,7 prosent av fondets størrelse.

Blant annet kuttes også elavgiften med 650 millioner kroner, og antall kvoteflyktninger økes med 880, til totalt 3000 neste år.

- Vil øke forskjellene

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, er imidlertid ikke fornøyd med det hun ser i statsbudsjettet.

- Dette er et budsjett som innebærer skattekutt til de aller rikeste, og velferdskutt til folk flest, sier Kaski til Nettavisen, og understreker:

- Det er et budsjett som kommer til å øke forskjellene i Norge, og det synes jeg er alvorlig, sier hun.

- Kan du utdype hva du mener som øker forskjellene i budsjettet?

- Det viktigste er at de kutter i formueskatten, og det er et kutt som først og fremst de med store aksjeformuer kommer til å nyte godt av, Kaski.

- Småpenger til fattigdom

Hun savner også en større satsing på fattige familier i Norge.

- Regjeringen legger inn 181 millioner kroner for å kompensere for fattige barnefamilier. Det er en fjerdedel av de 700 millionene som går til skattekutt til de aller rikeste i samfunnet. Så det er småpenger sammenlignet med de store utfordringene vi står overfor, sier Kaski.

- Hvor mye mener dere i SV man skulle brukt på barnefattigdom?

- I fjor la vi inn 1,9 milliarder kroner for å øke barnetrygda. Det er det viktigste grepet du kan gjøre for å sikre at barn ikke vokser opp i fattigdom. Og det er på det nivået du må hvis du har lyst til å sikre at vi ikke skal ha så mange unge som vokser opp i fattigdom, sier hun.

- Men at antall kvoteflyktninger økes, må vel være godt nytt for dere?

- Det skulle bare mangle. Vi mener det burde vært flere, sier Kaski.

- Det beste ved budsjettet

Budsjettforslaget legges fram fire uker før KrF skal ta sitt skjebnevalg, om hvilke side de skal velge i politikken, og det ser Kaski positivt på.

- Det beste ved dette budsjettet som blir lagt fra fra Siv Jensen er at det kanskje ikke blir vedtatt. Vi skal lage vårt alternative budsjett, som vil redusere forskjellene i Norge. Jeg tror det er et budsjett som også KrF vil synes har kloke prioriteringer, så jeg ser fram til de neste ukene, sier Kaski.

