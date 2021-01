SV vil gi full refusjon til private psykologer under koronakrisen

Kari Elisabeth Kaski (SV) er svært bekymret for om det psykiske helsevesenet i Oslo holder under koronapandemien. Hun ber helseministeren gripe inn.

Kaski vil at regjeringen skal gi full statlig refusjon til privatpraktiserende psykologer i minst ett år framover for å korte ned køen for psykologtime, skriver Avisa Oslo.

– Jeg hører om folk som har ventet i nesten et år. Det går jo ikke, og jeg vet om folk som bruker penger de har spart opp til hus på å gå til privatpraktiserende psykolog. Der får du time på dagen, sier Kaski.

Leder Birgit Aanderaa i Oslo psykologforening støtter opp om tiltaket.

– Det gir raskt full effekt for helsekronene fordi det finnes ledig kapasitet blant de privatpraktiserende, uttaler Aanderaa.

