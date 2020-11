SV-leder Audun Lysbakken vil vite hvilke juridiske vurderinger som ligger bak at den nye inntaksordningen til videregående skoler ikke ble stortingsbehandlet.

SV-lederen har sendt et skriftlig spørsmål om dette til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V), skriver Utdanningsnytt.

– Under høringen om nasjonal inntaksordning i vår mente KS at en slik endring ville kreve en lovendring, noe som medfører stortingsbehandling. Jeg ble overrasket over at Kunnskapsdepartementet nå har kommet fram til en helt annen konklusjon. Derfor har jeg stilt spørsmål om hvilke juridiske vurderinger som er blitt gjort, sier Lysbakken.

