SV vil samle opposisjonen og sikre regjeringsskifte ved neste valg: – Vi bør finne sammen

En felles politisk plattform hos alle de fem opposisjonspartiene er nøkkelen til regjeringsskifte, har SVs landsstyremøte vedtatt.

– Vi vil at de fem partiene i opposisjonen skal samles om et tydelig alternativ til dagens regjering. Vi bør finne sammen, slik at vi kan skape forandring sammen, sier SV-leder Audun Lysbakken etter landsstyremøtets uttalelse lørdag.

Han mener både Arbeiderpartiet, MDG, Rødt og Senterpartiet nå har et ansvar for å få til en kursendring og sikre rødgrønt flertall.

– Folk ønsker handling mot klimakrisen og sentraliseringen, og folk vil se en kraftfull politikk for å få ned forskjellene i det norske samfunnet, mener SV-lederen.

– Hele opposisjonen bør finne sammen

Lysbakken sier at forhandlinger etter valget får avgjøre hvem som skal sitte i en ny regjering.

– Men hele opposisjonen bør finne sammen i en rødgrønn allianse for å få en ny regjering på plass, sier han.

Landsstyremøtet mener omfanget av den felles plattformen må diskuteres nærmere, og poengterer at den ikke vil erstatte partienes egne programmer.

– En felles politisk plattform vil gjøre at vi kommer i gang med å planlegge den politiske snuoperasjonen som kan få forskjellene ned, stoppe sentraliseringen og bekjempe klimakrisen, sier Lysbakken.

Ikke aktuelt for Senterpartiet

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad sier det er uaktuelt med en rødgrønn regjeringsplattform. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Det er imidlertid mange mulige skjær i sjøen for SVs drøm om femtallige opposisjonssamarbeid. For Senterpartiet er en felles plattform uaktuelt.

– Vi må nå konsentrere oss om sakene, ikke om samarbeidskonstellasjoner. De enkelte partiene er i ferd med å starte prosessen med partiprogram for 2021. Det vil gi velgerne svar på hvilken politikk partiene vil føre og søke oppslutning om. Å lage rødgrønn plattform i tillegg til dette ser ikke Senterpartiet som aktuelt, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har lenge vært klar på at han ønsker seg et regjeringssamarbeid med Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet.

Vanskelig tropp å samle

Til tross for at Senterpartiet er i medvind for tiden, vil et Sp og Ap-samarbeid trolig bli avhengig av minst ett parti til for å kunne få flertall etter stortingsvalget om to år.

I et intervju med Vårt Land i oktober ble SV imidlertid ikke nevnt av Sp-lederen som et alternativ til samarbeidsparti.

I tillegg har både Ap og Senterpartiet et noe kjølig forhold til MDG, som også er blokkuavhengige.

– Det er et grasrotdemokrati som må ta stilling til eventuelle samarbeidsformer og forhandlingskrav. Det kommer vi nok til å lande på landsmøtet vårt i 2021, så det er for tidlig å snakke om dette nå, sier nasjonal talsperson i MDG, Arild Hemstad, til NTB.

Han legger til at partiet i utgangspunktet er åpne for å samarbeide med alle partier – bortsett fra Fremskrittspartiet.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sa til Klassekampen i oktober at han ikke ønsker å sitte i regjering etter neste valg. Han var imidlertid åpen for å sikre en rødgrønn regjering gjennom en samarbeidsavtale.

