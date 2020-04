SV vil tillate eggdonasjon

SV sier ja til eggdonasjon, men understreker at det må skje på ideell basis.

Frp og Arbeiderpartiet har tidligere varslet at de vil gå inn for eggdonasjon, og sammen kan de tre partiene sikre flertall i Stortinget for en slik endring i bioteknologiloven.

– SV vil åpne opp for altruistisk eggdonasjon som kan gi flere kvinner og par muligheten til å få egne barn, men vi vil samtidig sikre at eggdonasjon aldri må gå på bekostning av kvinners kontroll over egen kropp. Å donere egg må være en ideell handling, sier helsepolitisk talsperson Nicholas Wilkinson.

SV har i vår hatt en intern diskusjon om nivået på kompensasjon. Den må ikke være så høy at den er en motiverende faktor i seg selv, samtidig som kvinner må bli kompensert for ulempene det fører med seg.

Fremskrittspartiet har tidligere foreslått at eggdonorer skal motta en sum på mellom 7.000 og 12.000 kroner.

SV har ikke landet på noe konkret beløp, men sier at dette er gjenstand for behandling i helse- og omsorgskomiteen.

