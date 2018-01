SV vurderer mistillit mot Siv Jensen

Mener hun har feilinformert Stortinget i SSB-saken.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i Kontrollkomiteen mener finansminister Siv Jensen har feilinformert Stortinget i SSB-saken og vurderer derfor mistillit, melder VG.

- Forsøker å villede Stortinget



Bakgrunnen er Jensens uttalelser om at finansdepartementet siden januar advarte tidligere SSB-sjef, Christine Meyer, mot å gå for raskt frem i omorganiseringen av SSBs forskningsavdeling. Dette har Jensen uttalt flere ganger, også etter Meyer gikk av som SSB-sjef og sist under onsdagens åpne høring om SSB-saken.

Et dokument datert 3. mars gir imidlertid ikke inntrykk av at finansdepartementet ønsket å stoppe eller forsinke omorganiseringen.

– Finansministeren har gjentatte ganger sagt at departementet ville at dette skulle stilles i bero fra januar. Her står det helt tydelig at departementet sier kjør på i mars. Her tar vi helt tydelig Siv Jensen i direkte feil, og hun forsøker å villede Stortinget, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i Kontrollkomiteen til VG.



- Stemmer ikke



Fylkesnes har uttrykt sin tvil overfor Jensen ved flere anledninger, også i et intervju med Dagbladet tidligere denne uken.

SV-politikeren peker på at finansdepartementet i ettertid sier at de ga uttrykk for at de var kritiske til at SSB skulle gjennomføre omorganiseringen før statistikklovutvalget var ferdige med sitt arbeid, men at Jensen, i et skriftlig svar til Stortinget i febaruar, sa at de ikke ville avvente statistikklovutvalget.

- Vi finner også annen dokumentasjon som viser at de ikke bare har vært stilltiende støttende, men helt sentrale i omorganiseringen. Vi får ikke til å henge på greip at forklaringen Siv Jensen gir nå, stemmer, uttalte Fylkesnes til Dagbladet.

Kommunikasjonssjef i Finansdepartemenetet, Therese Riiser Wålen, mener imidlertid at det Fylkesnes hevder, ikke stemmer.

– Det er ikke riktig som Fylkesnes hevder, at departementet ville at omstillingen av skulle «stilles i bero» fra januar i fjor. Trolig sikter han til departementets advarsler, sier Wålen.



- Feilinformerte Stortinget



Tidligere nestleder i Arbeiderpartiet, gikk i november ut og mente Jensen hadde feilinformert Stortinget.

Giske henviste til at Marianne Martinsen (Ap) stilte et formelt spørsmål fra Stortinget i juni, hvor hun spurte finansministeren om det var gitt andre styrtingssignaler fra Finansdepartementet enn det som fremgikk av tildelingsbrevet.

- Martinsen fikk ikke et signal som tyder på at det er gitt slike signaler, og nå sier Siv Jensen at hun tvert imot gjennom hele året har bedt Christine Meyer om å stanse omorganiseringen, uttalte Giske i Dagsnytt 18 i november.

VG har imidlertid spurt andre medlemmer i Stortingets kontrollkomité om de stiller seg bak Fylkesnes' forslag om mistillit mot Siv Jensen, noe ingen av medlemmene gjør.

