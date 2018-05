Svak måling for Arbeiderpartiet

Fire av ti velgere har forlatt Arbeiderpartiet siden forrige valg, ifølge en ny måling som gir de borgerlige et knapt flertall.

I målingen, gjennomført av Opinion på vegne av Avisenes Nyhetsbyrå (ANB), får Ap en oppslutning på 22,8 prosent. Det er en tilbakegang på 1,8 prosentpoeng sammenlignet med forrige måling.

– Dette er en for dårlig måling for Arbeiderpartiet. Vi taper velgere til ytre venstre, men mest til sofaen, sier Kjersti Stenseng, partiets generalsekretær, til ANB.

Stenseng ønsker å vinne tilbake terreng etter målingen, som gir de borgerlige et flertall på 86 mandater. Dette blant annet som følge av et betydelig KrF byks.

Knut Arild Hareides parti får 5,5 prosent (+1,5), samtidig som Høyre er Norges største parti med en oppslutning på 26,5 prosent (-0,5). Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning det borgerlige partiet har befestet sin posisjon.

– Det er helt sikkert ikke bare et blaff at Høyre er Norges største parti. Men i den store sammenhengen betyr ikke noen få gode meningsmålinger så mye for hva som vil skje ved neste valg, sier Bergh til ANB.

Målingen er basert på 945 intervjuer gjort mellom den 8. og 14. mai, og gir følgende oppslutning for de øvrige partiene: Frp 15 prosent (+ 1,5), Sp 10,5 (- 1,0), SV 7,1 (- 0,6), Venstre 3,8 (- 0,3), Rødt 4,4 (- 0,5) og MDG 3,3 (+ 1,4).

Alle endringer er innenfor feilmarginen.

