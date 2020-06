Svak økning i antall nye koronasmittede forrige uke

I forrige uke ble det påvist 105 nye tilfeller av koronasmitte i Norge. Det er en økning fra 82 i uka før.

Det fremgår av ukesrapporten for uke 25 fra Folkehelseinstituttet.

– Epidemien er ikke over. Vi har bedt landets kommuneleger om å ha høy årvåkenhet for lokal oppblussing, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Smittetilfellene i forrige uke ble registrert i 26 av landets kommuner. De aller fleste kommunene, 330 stykker, rapporterte ikke om nye smittetilfeller i forrige uke.

Av de nye smittetilfellene de siste to ukene er det flest, 43 prosent, som oppgir at antatt smittested er i private husstander eller private arrangementer. For 12 prosent er jobb eller universitet oppgitt som antatt smittested, mens kun 2 prosent oppgir offentlig arrangement som antatt smittested. Smittested er ukjent for 29 prosent.

Det var fire koronarelaterte dødsfall i forrige uke. Alle dødsfallene skjedde på sykehjem.

(©NTB)