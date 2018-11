Svak oppgang i flytrafikken i oktober

Flytrafikken til og fra Avinor-eide flyplasser i Norge gikk opp med 2,2 prosent i oktober i år sammenlignet med samme måned i fjor.

Oslo lufthavn Gardermoen økte med 2,3 prosent, mens Bergen og Stavanger har noe lavere prosentvis vekst enn totalen. I Trondheim var veksten på 1,2 prosent, melder Avinor.

Totalt reiste 4.925.000 passasjerer til, fra eller via Avinors lufthavner i oktober måned.

– Det er utlendinger som kommer til Norge som bidrar til trafikkveksten. Det bidrar til gode tall for norsk reiseliv. Sammenlignet med fjoråret, har vi for perioden januar til september i år 13 prosent flere utlendinger som flyr til og fra Norge. Antallet norske reisende har gått ned med 3 prosent i samme periode, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit, i en pressemelding.

Trafikken til og fra Tyskland økte med hele 29 prosent i oktober, noe som i stor grad tilskrives oppstarten av en ny EasyJet-rute fra Gardermoen. Også trafikken til Tyrkia øker etter noen år med nedgang.

(©NTB)

