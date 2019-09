Svak oppgang på Oslo Børs

Scatec Solar gikk kraftig opp og var vinneren blant de største selskapene da hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,3 prosent til 886,6 poeng mandag.

Equinor var mest omsatt, men gikk ned 0,7 prosent til 173,05 kroner. På andreplass havnet Telenor, som gikk opp 0,05 prosent. Mowi var tredje mest omsatt og økte med 0,05 prosent.

Scatec Solar klatret mest blant de store selskapene, med en vekst på 4,9 prosent. Med en nedgang på 2,1 prosent gjorde Norsk Hydro det dårligst og ble dagens taper.

Positivt for IT

IT-sektoren utmerket seg mest i positiv retning og endte opp 1,7 prosent. Energisektoren markerte seg i negativ retning med et fall på 0,6 prosent.

Prisen på nordsjøolje falt med 98 cent og ligger på 61,07 dollar per fat mandag ettermiddag. Et fat amerikansk lettolje (WTI) handles for 55,32 dollar. Det tilsvarer en nedgang på 74 cent.

Mandag styrket kronen seg med 0,2 prosent mot euro, og 1 euro koster nå 9,9 kroner. Mot amerikanske dollar svekket kronen seg med 0,2 prosent. Det innebærer at 1 dollar koster 9,09 kroner. Denne uken har kronen styrket seg 0,2 prosent mot euroen og svekket seg 0,2 prosent mot dollaren.

Økning i USA

I USA var den toneangivende S&P 500-indeksen i den tidlige handelen opp 0,6 prosent, mens den industritunge Dow Jones-indeksen hadde økt 0,5 prosent.

For de viktigste børsene i Europa ble det en blandet dag. I Frankfurt steg den tyske DAX-indeksen med 0,3 prosent, mens CAC 40-indeksen i Paris klatret 0,5 prosent. Ved 17.30-tiden lå Londons FTSE 100-indeks an til å falle 0,1 prosent.

Nikkei-indeksen i Japan sank med 0,6 prosent. Hongkong-børsen endte med en oppgang på 0,5 prosent.

