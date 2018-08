Svak tirsdag på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs falt tirsdag 0,15 prosent til 895,81 poeng.

Omsetningen endte på 4,08 milliarder kroner fordelt på 113.100 handler.

Equinor topper omsetningslisten, men falt 0,8 prosent til 214,90 kroner og ble med det en av dagens tapere. Norsk Hydro på andreplass avsluttet med samme kurs som mandag. Aker BP tapte mest med sitt fall på 1 prosent-

Vinneren blant de mest omsatte selskapene er Norwegian som løfter seg 5,8 prosent. Storebrand hadde også en god dag med en vekst på 2,4 prosent. Taperen er Kongsberg Gruppen som faller 7,6 prosent og endte på 151,40 kroner.

Det var små bevegelser på de europeiske børsene. DAX 30 i Frankfurt sto stille. I Paris gikk CAC 40 ned opp 0,1 prosent, mens i London gikk FTSE 100 ned 0,2 prosent.

Da børsen stengte, ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,6 dollar på spotmarkedet. Amerikansk lettolje ble solgt for 67,1 dollar fatet, som er på nivå med prisene mandag.

(©NTB)

