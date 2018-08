Svak ukeslutt på Oslo Børs

Da handelen stengte på Oslo Børs fredag, var hovedindeksen opp 0,1 prosent til 907,41 poeng. Det er nesten to prosent høyere enn for en uke siden.

Omsetningen fredag var vel 4,6 milliarder kroner fordelt på nesten 115.000 handler.

Fredagens store tapere ble PGS som falt 5,9 prosent og Salmar som falt 2,7 prosent.

Dagens vinner ble Kongsberg Gruppen som økte 11,6 prosent. Aker BP steg 2,2 prosent, Yara økte med 1,4 prosent og DNB la på seg 0,9 prosent.

På de toneangivende europeiske børsene var det positive tall. I Tyskland steg DAX 30-indeksen 0,2 prosent. Den franske CAC 40-indeksen gikk opp 0,3 prosent, mens FTSE 100-indeksen i London steg 0,2 prosent.

Prisen på nordsjøolje har gått opp nesten to prosent i løpet av dagen. Fredag ettermiddag ble et fat omsatt for 76,2 dollar på spotmarkedet. Amerikansk lettolje ble omsatt for 69,1 dollar fatet.

(©NTB)

