Svakt iskremsalg bidrar til nedgang for Tine

Tine melder om et svakere resultat enn i fjor. Kutt i eksport av Jarlsbergost og sviktende iskremsalg får noe av skylden.

I andre tertial endte driftsresultatet på 603 millioner kroner, noe som er 197 millioner kroner lavere enn i samme periode i fjor, opplyser selskapet.

Salgsinntektene var imidlertid 2,2 prosent høyere enn i samme periode i fjor, og endte på 7.891 millioner kroner.

– Veksten i salgsinntekter kommer i hovedsak fra ytterligere oppkjøp av eierandelene i Lotito Foods i USA som nå er et datterselskap i TINE Gruppa, skriver Tine i en pressemelding.

Nylig ble det kjent at Tine kutter 400 årsverk blant annet for å forberede seg på en nedgang i behovet for melk på nærmere 10 prosent. Den viktigste årsaken er at det blir slutt på eksport av Jarlsbergost som følge av kutt i eksportstøtten.

I tillegg til redusert Jarlsbergost-eksport, trekker Tine fram langt lavere iskremsalg enn i fjor som en medvirkende årsak til nedgangen i driftsresultatet.

Det kan nevnes at den varme sommeren i 2018 ga rekordhøyt iskremsalg.

