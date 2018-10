Svakt ned på Oslo Børs

Til tross for oppgang for de aller mest omsatte aksjene gikk det svakt nedover på Oslo Børs. Hovedindeksen endte på 903,39 poeng, et fall på 0,1 prosent.

Equinor (+0,2), Marine Harvest (+0,6) og Norsk Hydro (+1,0) var de mest omsatte selskapene. Den store vinneren onsdag ble Norwegian. Flyselskapets aksje steg 6,4 prosent, dagen etter et fall på nesten like mye.

I motsatt retning trakk blant andre Telenor (-0,3), Yara International (-1,3) og Aker BP (-1,1). Teknologiselskapet Nordic Semiconductor la onsdag fram et tredjekvartalsresultat som var bedre enn samme periode i fjor. Det var ifølge Hegnar.no likevel svakere enn forventningene, og markedet sendte aksjekursen ned 8,4 prosent.

Utenom hovedindeksen ble Norwegian Energy Company (Noreco) den soleklare vinneren. Selskapet kjøper Shells danske oljevirksomhet for drøyt 15 milliarder kroner. Med det blir Noreco Danmarks nest største oljeprodusent. Aksjen endte dagen med en oppgang på nærmere 54 prosent, etter at ha ligget på et enda høyere nivå rett etter kunngjøringen av nyheten.

Også ved de toneangivende europeiske børsene var det nedgang. I London falt FTSE 100-indeksen med 0,4 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt og CAC 40 i Paris gikk ned henholdsvis 0,6 og 0,7 prosent.

Prisen på nordsjøolje hadde onsdag ettermiddag et fall på over 2 prosent fra nattens nivå, og den ble omsatt for 79,70 dollar fatet.

(©NTB)

Mest sett siste uken