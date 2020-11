En kvinne bosatt på Svalbard er ilagt et forelegg på 20.000 kroner for brudd på karantenebestemmelsene etter et utenlandsbesøk via fastlandet.

– Kvinnen kom med fly fra utlandet til Gardermoen og var ikke i karantene på fastlandet i ti døgn før hun reiste videre til Longyearbyen. Hun oppsøkte også to personer utenfor hjemmet i Longyearbyen i karantenetiden, opplyser assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl. Hun understreker at slike brudd på smittevernreglene er alvorlige, og at forelegget er i tråd med det Riksadvokaten har satt som normalstraff for brudd på karantenereglene. Kvinnen har vedtatt forelegget. (©NTB)

