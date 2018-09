Svein-Erik Edvartsen har fått ny jobb

Blir styreleder i eventselskap eid av blant annet tidligere missegeneral Geir Hamnes.

Etter det Nettavisen har fått opplyst av sentrale kilder skal tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen starte i ny jobb i selskapet Artist & Event AS der han blant annet skal promotere kjendiser.

Selskapet, som omsatte for åtte millioner kroner i 2016 og 2017, er en sentral leverandør av artister og foredragsholdere til eventmarkedet i Norge.

Selskapet skriver på sine Facebook-sider at de kommer med nyheter i løpet av denne uken.

På selskapets Facebook side står det at de i løpet av denne uken skal lansere nye nettsider. Blant kjente navn i deres portefølje, og som profileres på Facebook-siden, er tidligere modell Kathrine Sørland og komiker og artist Alex Rosén.

NRK-programleder Dag Erik Pedersen, skuespiller Halvor Bakke, fotballtrener Tom Nordlie, programleder og sanger Katrine Moholt, komiker Kristian Valen, tidligere popsanger Samantha Fox og TV-kongen Hallvard Flatland er også kjente navn i porteføljen, og som profileres på Facebook.

Stort kjendisnettverk

Edvartsen er ordknapp om sin nye rolle.

- Jeg ønsker ikke på nåværende tidspunkt verken å kommentere ny sivil jobb, eller andre eventuelle verv. Når det gjelder dømming så savner jeg det. Det er alt jeg kan dele akkurat nå, sier han til Nettavisen.

Det er ikke kjent for Nettavisen hvilke kjendiser Edvartsen skal jobbe med, eller om det blir oppdrag knyttet til noen av de som selskapet selv profilerer.

Nettavisen er gjort kjent med at Edvartsen etter planen starter i jobben 1. oktober.

En av eierne av Artist & Event, Geir Hamnes, er kjent for sitt omfattende kontaktnettverk innen underholdning og event, TV-produksjon og for tidligere å arrangere missekonkurranser.

Edvartsen har også mange profilerte venner og kjente.

En rekke kjendiser profileres på hjemmesiden til selskapet hvor Edvartsen skal jobbe.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å komme i kontakt med Hamnes.

Etter det Nettavisen erfarer skal Edvartsen være arbeidende styreleder. Det skal være opp til ham selv om dette blir hans nye fulltidsjobb, eller om det blir et honorert biverv.

Blant andre aktuelle muligheter Edvartsen vurderer er daglig leder for to ulike fotballklubber. Kilder opplyser at Edvartsen også kan bli dommerekspert fra neste sesong, men det er usikkert hvor og i hvilken form.

Fikk sparken i NFF

Edvartsen har vært i langvarig konflikt med Norges Fotballforbund (NFF). Etter en bitter krangel mellom ham og dommersjef Terje Hauge, som ble offentlig kjent i 2017, endte det med at Edvartsen ikke fikk dømme i NFF-regi i 2017- eller 2018-sesongen.

Hva som skjer i 2019 er ikke avklart, men trolig kan Edvartsen se langt etter noen gang å få dømme på toppnivå. Edvartsen og advokat John Christian Elden har tidligere varslet at dette spørsmålet på ingen måte er avklart på grunn av det inngåtte dommerforliket for 2017 og 2018.

Den tidligere toppdommeren ble også avskjediget fra sin sivile jobb i NFF og partene skulle etter planen møttes i Oslo tingrett i juni. I tolvte time inngikk partene forlik og rettssaken ble aldri noe av.

Geir Hamnes leder selskapet Svein-Erik Edvartsen skal jobbe for.

Avskjedssaken endte med at NFF betalte mer enn en halv million kroner til Edvartsen. 200.000 kroner var til ham selv, mens 350.000 kroner gikk til Edvartsens saksomkostninger etter å ha fått bistand fra stjerneadvokaten John Christian Elden.

Edvartsen har i tillegg fått til sammen over én million kroner for å få dommerkonflikten ut av verden for 2017 og 2018. Dette kommer i tillegg til de 550.000 kronene han fikk for å droppe å gjennomføre rettssak i arbeidskonflikten.

Ifølge Dagbladet skal dommerkonflikten med Edvartsen og den sivile arbedssaken totalt ha kostet NFF rundt 2,5 millioner kroner.

