Svein Jemtland anker ikke drapsdommen til Høyesterett

Svein Rishovd Jemtland (48) ble tidligere denne måneden dømt til 17 års fengsel for drapet på sin kone. Han anker ikke dommen til Høyesterett, ifølge NRK.

Ankefristen på dommen fra lagmannsretten gikk ut fredag 19. juli. Jemtland har nå besluttet å ikke anke dommen videre.

– Vi har fått beskjed fra forsvaret til Jemtland om at de ikke anker, sier konstituert statsadvokat Magnus Schartum-Hansen til NRK.

48-åringens forsvarere ønsker ikke å kommentere saken. Mens Jemtlands ankefrist var på to uker, er påtalemyndighetens ankefrist på fire uker - altså innen fredag 2. august. De har imidlertid ennå ikke tatt avgjørelsen om hvorvidt de ønsker å anke videre til Høyesterett.

– Vi har sendt over saken til Riksadvokaten, som avgjør anke fra vår side, sier Schartum-Hansen.

Ett år kortere dom

Jemtland ble i Eidsivating lagmannsrett dømt for å ha drept kona Janne Jemtland hjemme på gården i Brumunddal i romjula 2017.

Fengselsstraffen fra lagmannsretten er ett år kortere enn dommen Jemtland fikk i Hedmarken tingrett i desember i fjor. Jemtland er også dømt til å betale 400.000 kroner i oppreisningserstatning til hver av parets to sønner.

Forsvarer Ida Andenæs uttalte til NTB i etterkant av domfellelsen at Jemtland var skuffet over å ha blitt funnet skyldig også i lagmannsretten.

– Min klient er selvsagt skuffet over domfellelsen, men han noterer seg at straffeutmålingen ble noe mildere enn i tingretten, sa hun.

Meldte kona savnet

Tobarnsmoren Janne Jemtland (36) ble meldt savnet av sin ektemann 30. desember 2017. Ett døgn tidligere hadde ekteparet vært på fest, og 36-åringen forsvant samme natt. To uker senere ble ektemannen pågrepet av politiet.

Dagen etter pågripelsen ble Janne Jemtland funnet død på bunnen av Glomma i Våler kommune i Hedmark.

Jemtland døde etter ha blitt skutt i panna fra kloss hold. Skuddet var i seg selv dødelig, men obduksjonen viste at den 36 år gamle kvinnen døde av drukning. Da hun ble funnet, hadde hun et 38 kilo tungt lastebilbatteri bundet rundt livet.

Mener det var en ulykke

Ektemannen har erkjent at han forledet politiet, storfamilien og parets to sønner til å tro at Janne etter egen vilje hadde forlatt dem. Han har imidlertid hele tiden hevdet at det var kona som holdt pistolen da den gikk av og traff henne i pannen.

48-åringen mener det var en ulykke som følge av at de to datt over ende da han forsøkte å avvæpne henne.

Forklaringen som parets 14 år gamle sønn ga i tilrettelagte avhør, ble også tillagt «vesentlig vekt» i lagmannsrettens bevisvurdering. Gutten var hjemme den natten moren ble drept, men så ikke hva som skjedde. Han har derimot forklart at han hørte krangling og en pistol som ble avfyrt.