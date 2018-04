Sveinung Rotevatn: - Jeg likte Sylvi Listhaug

Sveinung Rotevatn ble kalt Venstres vaktbikje i Sylvi Listhaugs departement. Nå snakker han ut om den tøffe tiden.

- Jeg vil si at den tiden jeg jobbet for Listhaug så satte jeg stor pris på det. Vi står et godt stykke fra hverandre politisk for å si det forsiktig, og vi har en nokså ulik tilnærming til, men vi jobbet fra en felles plattform som jeg opplevde at hun var pliktoppfyllende til. Og jeg syntes også at hun var en hyggelig sjef, som du visste hvor du hadde, og som også var tydelig i hva hun ville at departementet skulle jobbe med.

Det sier Sveinung Rotevatn om sin tidligere sjef Sylvi Listhaug. Da han ble statssekretær i Justisdepartementet, ble han kalt Venstres vaktbikkje overfor Sylvi Listhaug.

- Preget alle som jobbet der



- Ingen har lyktes med å holde meg i øra, sa Listhaug til Nettavisen dengang.

Noen måneder senere la Sylvi Listhaug ut en Facebook-post der hun skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del». Bakgrunnen var en debatt i Stortinget om myndighetene kunne inndra pass og statsborgerskap til personer uten dom. Jonas Gahr Støre krevde at Erna Solberg måtte ta grep overfor sin justisminister.

- Det var en krevende tid i departementet. Det er alltid tøft når en statsråd du jobber under, er truet med et mistillitsforslag i Stortinget og det ser ut til å kunne få flertall. Det preget alle som jobbet der.

- Der tråkket Listhaug feil

Selv var "vaktbikja" taus offentlig om Listhaug-saken.

- Jeg jobbet for Sylvi Listhaug. Hvis den typen samarbeid skal kunne fungere, så må vi kunne snakke åpent og ærlig til hverandre, og da hadde det ikke sett spesielt godt ut hvis jeg like etterpå gikk ut i avisen og skulle mene veldig mye om hvordan statsråden jeg jobber for ytret seg i det offentlige rom, sier Rotevatn i Nettavisen-intervjuet.

- Jeg tror regjeringen litt for sent forsto hvor hardt det hun sa rammet en del folk, særlig i Arbeiderpartiet.

- Når man diskuterer terror i Norge, så må man huske på at Arbeiderpartiet spesielt har blitt rammet av terror, og det må man være seg bevisst når man skal drive legitim debatt om virkemidler i terrorbekjempelse, og det var der Sylvi Listhaug tråkket feil og måtte ta konsekvensen av det.

Om Frp-samarbeidet



Siden etter påske har Rotevatn jobbet under Frps Tor Mikkel Wara, som vendte tilbake til politikken, 25 år etter "Dolkesjø".

- Han har vært i privat næringsliv i 25 år, og det tror jeg ingen tar skade av. Men han har fulgt gått med, så vi driver ingen voksenopplæring.

- Mitt inntrykk er at han er en politiker som er opptatt av prinsipielle og ideologiske spørsmål, og det er jeg også, sier Rotevatn i Nettavisen-intervjuet.

Under Venstre-landsmøtet på Gardermoen, gikk Frp-leder Siv Jensen på talerstolen og fortalte at Frp og Venstre er mer like enn folk tror. Se intervju her: Siv Jensen mottatt med jubel på Venstre-landsmøte

Rotevatn sier i intervju med Nettavisen at Frp og Venstre er enige om en god del av innvandringspolitikken, men at man hver dag merker forskjellene.

