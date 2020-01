Svendsrud tar ikke gjenvalg som FpU-leder

Leder Bjørn-Kristian Svendsrud i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) har varslet valgkomiteen om at han ikke tar gjenvalg. Han har hatt vervet i fire år.

– Jeg er utrolig stolt over de seirene vi har fått gjennomslag for, for eksempel høyere frikortgrense, opprettelse av dyrepoliti, fjerning av arveavgiften og at obligatorisk kjøreopplæring blir godtatt som gyldig fravær i skolen. Nå skal vi sikre enda flere seire når Frp nå går i opposisjon, sier 27-årige Svendsrud, som kommer fra Horten, i en pressemelding.

FpU holder sitt landsmøte 4.–5. april.

(©NTB)