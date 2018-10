Politiet har funnet elektroniske spor etter drapsetterlyste Makaveli Lindén, ifølge den svenske avisen Aftonbladet. Sporet leder verken til Norge eller Sverige.

Avisen skriver at opplysningene kommer fra kilder med tilgang til den norske politietterforskningen.

Søndag formiddag ledet sporet til et sted utenfor både Norge og Sverige, ifølge avisens opplysninger.

Det er ikke klart hvilket land det dreier seg om. Aftonbladet har vært i kontakt med dansk politi som ikke kommenterer om de er innblandet i søket etter mannen som er etterlyst for drapet i Oslo. En talsperson for tysk politi kommenterer ikke saken, men sier vedkommende kjenner til den.

DREPT: Familien har frigitt dette bilde av Heikki Bjørklund Paltto (24).

Søndag gikk Oslo-politiet ut med både navn og bilde på den svenske statsborgeren Makaveli Lindén (20) fra Uppsala. Han er siktet for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto (24) i en leilighet på Majorstuen i Oslo sist mandag. Han er også siktet for et ran.

– Vi har grunn til å tro at han forlot Norge etter drapet og ranet mandag, og at han tok seg til Sverige. Vi tar selvfølgelig høyde for at han har forlatt Sverige og befinner seg et helt annet sted, sa politiinspektør Grete Lien Metlid under en pressekonferanse søndag.

