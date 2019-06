Svensk næringslivsleder frifunnet i lagmannsretten

Den svenske næringslivslederen Ola Rollén, som leder teknologiselskapet Hexagon, er i Borgarting lagmannsrett frikjent for ulovlig innsidehandel, ifølge E24.

Da saken ble behandlet av Oslo tingrett i januar i fjor, ble Rollén også frikjent, men Økokrim anket dommen.

Økokrim mente Rollén hadde innsideinformasjon da han i oktober 2015, på vegne av investeringsselskapet Greenbridge, kjøpte aksjer i det børsnoterte selskapet Next Biometrics Group AS.

– Lagmannsretten er under dissens 6–1 kommet til at Rollén frifinnes for misbruk av innsideinformasjon om status i forhandlingene om en rettet emisjon i Next, heter det i dommen.

På to andre punkter er lagmannsretten enstemmig i sin frifinnelse. Det gjelder punktet om misbruk av innsideinformasjon om Nexts avtaleprosess med en oppfinner om royalty og aksjesalg. Videre er lagmannsretten enstemmig kommet til at Rollén frifinnes for misbruk av innsideinformasjon om mulig kursøkning i Next relatert til publiseringen av en storkunde.

– Påtalemyndigheten er uenig i rettens vurdering av bevisene i saken og i hvordan domstolen har vurdert de rettslige spørsmålene saken reiser. Økokrim anker dommen, sa førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim etter tingrettsdommen.

Rollén ble i oktober 2016 varetektsfengslet i én uke i forbindelse med etterforskningen. Ankesaken ble avsluttet i lagmannsretten 29. mai i år. Rollén har vært toppsjef i det svenske teknologiselskapet Hexagon siden år 2000.

