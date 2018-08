Svensk SD-politiker deler «svensker er hvite»-sang

- En skal være født i Sverige og en skal ha svenske foreldre, svarer en ordknapp lokalpolitiker når hun blir spurt om hvordan en svensk skal være.

«Svensker er hvite og landet er vårt» lyder teksten til artisten Kiwis låt. Den lenket Sverigedemokraternas lokalpolitiker Elisabeth Peterson til på Facebook, skriver Aftonbladet.

Det har vakt oppsikt. Da Aftonbladet konfronterer Peterson med lenken hun har delt er politikeren ordknapp, men på spørsmål om hvordan en er svensk svarer Peterson at:

- En skal være født i Sverige og en skal ha svenske foreldre.

Peterson er blant Sverigedemokraternas toppkandidater i byen Växjö i Kronoberg før valget til høsten. Sangen delte hun på Facebook i februar. Ifølge Aftonbladet er Kiwi i samarbeid med Midtgård Records, som har historiske forbindelser til hvit makts-bevegelsen, og sangen hylles ifølge avisen i høyreekstreme miljøer.

Aftonbladets journalist spør videre Peterson om hvordan det at hun mener en svensk er født i Sverige med svenske foreldre stemmer overens med partiets politikk svarer hun at det «stemmer vel bra».

Det er imidlertid ikke hennes kolleger i Sverigedemokratene enige i. Leder i partiet, Jimmie Åkesson har påpekt at svenskheten er åpen. Du skal kunne bli svensk om du ikke er født i Sverige. I et intervju på Sveriges radio P4 påpeker han imidlertid samtidig at det kan ta tid - i blant generasjoner.

Ifølge Aftonbladet.se melder partiet nå at Peterson nå skal granskes. I Kronoberg tar lokalpolitikere i Sverigedemokratene avstand.

- Dette er uakseptabelt og stemmer ikke med partiets syn på åpen svenskhet, assimileringsprinsippet eller at vi tror, arbeider for og håper mennesker som kommer til Sverige også kan bli en del av samholdet, skriver, komitéformann Tobias Lindgren i en uttalelse til Aftonbladet.se.

