Svensk skole innfører totalforbud mot mobiltelefon

Når elevene vender tilbake på skolen etter sommerferien må mobiltelefonen bli igjen hjemme.

Når elever ved Engelbrektsskolan i Örebro i Sverige er tilbake bak skolebenken mandag blir hverdagen litt annerledes for mange. Skolen har nemlig innført et totalforbud mot mobiltelefoner. De må bli liggende hjemme hele skoledagen, skriver blant andre Aftonbladet.se.

En trygg skolehverdag

Det er avisen Nerikes Allehanda som først har omtalt saken. (Bak betalingsmur)

- Under noen timer om dagen kan man klare seg uten det der, sier skolens rektor, Torleif Ander til avisen, ifølge Aftonbladet.se.

Ifølge Expressen.se, som også har sitert Nerikes Allahanda, har skolen hatt tilfeller der elever filmes mot sin vilje, og forbudet skal bidra til å skape en trygg skolehverdag for elevene.

Rektor skal også ha påpekt at det er gjort studier som viser at elever som har vanskelig for å få gode resultater på skolen gjør det bedre med ett mobilfritt skolemiljø.

Les også: Politiet deler tankevekkende historie om foreldres mobilbruk

Vil gjerne ha forbud i Norge

Fra september vil det også bli mobilforbud på alle franske skoler. Tidligere har mobilbruk vært forbudt i klasserommet i Frankrike, mens den enkelte skole har hatt anledning til å utvide forbudet. I sommer ble imidlertid et generelt forbud mot mobilbruk på skolenes område vedtatt i den franske nasjonalforsamlingen, mens den enkelte skole har anledning til å gjøre unntak.

Nettavisen har i den forbindelse tidligere snakket med Ashad Jamil, leder ved Ungdomsakademiet, som forteller han gjerne vil ha et lignende forbud i Norge.

- Nå blir vi sikkert ikke populære, men vi mener likevel at dette vil være befriende for veldige mange ungdommer. La oss prøve dette i en periode, vi har ingen ting å tape, mener han.

Ungdomsakademiet tilbyr leksehjelp, én til én-undervisning for de som trenger det. Jamil forteller Nettavisen at flere opplever støy i klasserommet som et problem, og at det ofte er årsaken til at de ønsker én til én-undervisning. Han mener et mobilforbud vil kunne gjøre elevene bedre til å kommunisere med hverandre, samt få et bedre språk. Da vil karakterene også gå opp, mener han.

- Jeg får også støtte for dette blant foreldrene jeg har snakket med, de er veldig positive.

Les mer: Ønsker mobilforbud til Norge

Mest sett siste uken