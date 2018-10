Svensk statsborger etterlyst over hele verden etter Majorstuen-drapet

Politiet holdt ny pressekonferanse på søndag.

Søndag morgen kom opplysningene om at politiet har identifisert en 20 år gammel svensk statsborger som mannen som er etterlyst i forbindelse med knivdrapet på Heikki Bjørklund Paltto på Majorstuen i Oslo denne uken.

Se orienteringen i videovinduet øverst.

Klokken 12 søndag formiddag holdt Grete Lien Metlid, leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, en orientering om saken på Politihuset på Grønland.

Der bekrefter hun at ingen er pågrepet i saken.

Fra Uppsala

- Men vi kan si nå at vi søker en konkret person. Den personen vi gikk ut og etterlyste på fredag er identifisert, og han er både siktet for drap og for ran, og han er etterlyst. Han er etterlyst internasjonalt og over hele verden, sier Metlid.

Hun oppfordrer 20-åringen til å melde seg for politiet.

- Siktede som er identifisert er en svensk statsborger. Han er 20 år gammel, og han er fra Uppsala, bekrefter Metlid.

Vurderer å gå ut med navn

Hun forteller at politiet vurderer å gå ut med den siktedes navn i løpet av kort tid.

(Artikkelen fortsetter under.)

Politiet har kartlagt mannens bevegelser, og har grunn til å tro at mannen forlot Norge etter drapet på Paltto på mandag og kom seg inn i Sverige. Tidligere samme morgen ranet han en person i Essendrops gate.

- Vi tar høyde for at han kan ha forlatt Sverige og at han kan befinne seg et helt annet sted, sier Metlid.

Klappjakt

Hun bekrefter at den siktede er tidligere straffedømt i Sverige.

Politiet jobber ut ifra en teori om at både drapsofferet og personen som ble ranet tidligere på morgenen var tilfeldige ofre.

Siden mandag ved 12-tiden har det foregått en klappjakt på hvem som sto bak drapet på den 24 år gamle Paltto, som ble funnet knivdrept i sin leilighet på Majorstuen i Oslo.

Fredag gikk politiet ut med et bilde av en mann som var etterlyst i saken, og søndag meldte svenske Aftonbladet at det er snakk om en 20 år gammel svensk mann.

Mest sett siste uken