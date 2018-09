Svensk valgdrama i ny fase – Löfven kan bli kastet

Sveriges jakt på en ny regjering går inn i en ny fase når Riksdagen samles mandag. Samtidig kan statsminister Stefan Löfvens dager være talte.

Første post på programmet er at de folkevalgte i Riksdagen skal stemme fram en ny talsmann, posisjonen som tilsvarer vår stortingspresident. Det skjer klokken 11 mandag.

Men spenningen ble utløst allerede lørdag da Sverigedemokraterna opplyste at de ville stemme på Moderaternas Andreas Norlén som ny talmann.

Det er viktig hvem Riksdagen velger fordi talmannen har ansvaret for å forsøke å finne en ny statsminister.

Samtidig er det stor spenning knyttet til om den borgerlige Alliansen og Sverigedemokraterna (SD) vil gjøre alvor av sin trussel i valgkampen om i fellesskap å avsette Socialdemokraternas Stefan Löfven i en egen statsministeravstemning. Den kommer tidligst tirsdag og uansett i løpet av de neste to ukene.

– Ikke klokere

For at han skal bli sittende, må færre enn 175 av Riksdagens 349 representanter stemme mot ham. Alliansen og SD har til sammen 205 representanter - altså mer enn nok til å felle Löfven.

Det er imidlertid usikkerhet knyttet til hvordan SD vil agere i avstemningen, ifølge professor Jonas Hinnfors ved Göteborgs universitet.

Og ikke minst er det fortsatt helt i det blå hvilken regjering Sverige vil få etter kaosvalget 9. september.

– Det enkle svaret er at velgerne ikke har blitt noe som helst klokere de siste to ukene, sier Hinnfors til NTB.

SD krever innflytelse

De to blokkene og SD har brukt tiden etter valget til å gjenta sine posisjoner. Hinnfors har likevel fanget opp noen signaler.

– Vi skal legge merke til at SDs retorikk har vært hard både før og etter valget. SD er ekstremt tydelig på at de krever å få innflytelse over en regjering i sine viktigste saker, ellers kommer de ikke til å støtte noen regjering. Det burde fått Alliansen og Socialdemokraterna til å nærme seg hverandre, sier han.

Hinnfors understreker også at situasjonen er ekstremt vanskelig for de sju etablerte partiene. I realiteten må noen av dem gå bort fra løfter gitt til egne velgere og tilhengere før valget, noe som kan smerte og i verste fall føre til splittelser internt.

– Til slutt må noen gi seg, men de venter så lenge som mulig, konstaterer han.

Statsviteren har også merket seg at Socialdemokraterna ser ut til å ha mer tid enn Alliansen, som ønsker mer fortgang i prosessen.

Stillingskrig

Det endelige valgresultatet bekreftet at den rødgrønne siden ble marginalt større enn Alliansen, med 144 mot 143 mandater. Sverigedemokraterna fikk 62, men ingen av blokkene vil samarbeide med partiet.

Begge blokkene har utropt seg til valgvinner: Alliansen mener å være det eneste «reelle» regjeringsalternativet, mens Socialdemokraterna understreker at de ble største parti og at de tre rødgrønne partiene ble størst som blokk.

Men det første slaget står om hvem som blir talmann. I år fremmet både Moderaterna og Socialdemokraterna en kandidat, men siden SD allerede har sagt at de støtter Norlén, brytes tradisjonen med at det største partiet får talmannen.

– Problemet er at det spørsmålet akkurat nå er tett koblet sammen med regjeringsspørsmålet, skriver SVTs politiske reporter Love Benigh i en analyse.

Det er talmannen som formelt kommer med forslag til hvem som bør bli statsminister. Riksdagens leder har fire forsøk på å foreslå en statsminister, og dersom ingen av forslagene får tilslutning skal det holdes nyvalg innen tre måneder.

At talmannen nå blir Norlén, og ikke Socialdemokraternas Åsa Lindestam, kan være en pekepinn om at Löfvens dager som statsminister er talte.

