Oslo politidistrikt etterlyser den 20 år gamle svenske statsborgeren Makaveli Lindén etter ranet og drapet på Majorstuen i Oslo 15. oktober.

– Siden han fortsatt ikke er pågrepet, velger vi nå å gå ut med navnet for å se om det kan gi oss mer informasjon om hvor han kan befinne seg, sier politiinspektør Grete Metlid i Oslo politidistrikt.

Den etterlyste het tidligere Christian Bo Lindén. Han er etterlyst verden over, og politiet tror han tok seg til Sverige mandag. Det tas høyde for at han også kan ha forlatt Sverige, og at han nå befinner seg i et annet land.

