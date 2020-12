Svensker i Norge tester seg mest for koronaviruset

De siste tallene fra Folkehelseinstituttet viser at over 2,3 millioner har testet seg for koronaviruset. De som tester seg mest her i landet, er svensker.

Testing er det første og viktigste­ tiltaket til helsemyndighetene for å holde kontroll på pandemien, og tallene fra Folkehelseinstituttet viser at de som har testet seg desidert mest i landet siden sommerferien, faktisk er våre naboer svenskene, skriver Aftenposten. Bare 2 prosent av svenskene som testet seg, var smittet. Sammenlignet med det høye smittenivået i Sverige, er dette veldig lave tall. Andelen positive blant svensker i Norge er under landsgjennomsnittet. En av forklaringene på at så mange fra Sverige tester seg, er at mange av dem jobber i helsevesenet. Helsepersonell tester­ seg langt mer enn resten av befolkningen. Dansker i Norge tester seg også mer enn norskfødte. Andelen som tester positivt er omtrent den samme som for norskfødte. Tyskere, serbere, irakere, amerikanere og pakistanere i Norge tester seg omtrent like mye som norskfødte. Blant innvandrere født i Pakistan som testet seg, var det 11 prosent som testet positivt, men samtidig er pakistanskfødte blant gruppene som har testet seg mest siden i sommer. . Andelen som tester seg er lavest blant innvandrere født i Vietnam, Litauen, Latvia, Thailand, Eritrea, Romania, Syria og Tyrkia. Blant de fra Romania, Tyrkia og Syria er andelen som tester positivt meget høy, viser tallene­. FHI mener myndighetene må sette inn en rekke tiltak for å øke testingen blant innvandrere. (©NTB) Reklame Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar Medisin/Helse

Sykdom Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening. Skriv ditt leserbrev her