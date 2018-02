Lar seg inspirere av Finland.

Finland ønsker å skrote sommertiden, men er bundet av et EU-direktiv som betyr at de må gå via EU-kommisjonen. De ønsker derfor å få andre EU-medlemsland med på laget, noe Sverige nå vurderer, melder Aftonbladet.

- Siden Finland nå valgte å løfte spørsmålet på et ministerrådsmøte i EU, så tror jeg at det kommer til å føre til en diskusjon i flere medlemsland, selv i Sverige, og jeg ønsker den diskusjonen velkommen, sier infrastrukturminister Thomas Eneroth til Sveriges Radio.

Eneroth ønsker seg en bred diskusjon hvor man ser på fordeler og ulemper med sommertid, samtidig som han vil se en utredning fra EU-kommisjonen.

- Jeg vil ikke ha noe imot å gjøre dette om det er sterk støtte i Sverige eller i Riksdagen, sier Eneroth.

Ifølge YLE skal EU-kommisjonen behandle forslaget, men har ikke sagt noe om når.

I Norge har vi hatt sommertid siden 1980. I 1996 ble Norge og alle EU-land enige om at sommertiden starter siste søndag i mars og slutter siste søndag i oktober.

