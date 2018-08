Sverigedemokraterna: - Derfor er vi nå størst i Sverige

Den svenske politikeren møter justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) til innvandringsdebatt.

ARENDAL (Nettavisen): De siste dagene har det vært over 100 bilbranner i Sverige, og en av politiets teorier er at brannene er påsatt av såkalte parallellsamfunn.

Onsdag formiddag møter riksdagsrepresentant for det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna, Aron Emilsson, til debatt om innvandringens utfordringer og muligheter under Arendalsuka.

I debatten deltar også justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), SV-leder Audun Lysbakken, byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), og Høyres Ingjerd Schou.

- Vi har jo sett de siste dagene rundt om i landet, at antall bilbranner har eskalert. Vi har sett et 100-talls branner. Man vet ikke helt hvem som står bak, men man ser knytter det opp mot paralellsamfunn, sier Emilsson.

- Kan man knytte dette til innvandring? spør debattleder Anne Grosvold.



- Man vet ikke det, svarer Emilsson.

VOKSER: Aron Emilsson og hans parti gjør det bra på meningsmålingene få uker før det svenske valget.

- Innvandring viktigste sak



Det er nå under en måned til riksdagsvalget i Sverige 9. september, og det omstridte ytre høyrepartiet Sverigedemokraterna (SD) opplever økt oppslutning på meningsmålingene. Partiet kniver nå om å være Sveriges største parti, og på junimålingen til Aftonbladet, lå partiet like bak Socialdemokraterna.

Emilsson sier innvandring er en av de viktigste sakene i valgkampen.

- Vi setter det trygge samfunnet fremst, og det er nok grunnen til at vi nå er det største partiet, eller det nest største partiet, sier han, som understreker at det politiske landskapet, ikke minst i Sverige, har blitt forandret den siste tida.

I juni var også Sverigedemokraterna største parti i Sverige på en norsk måling utført av Sentio Research. SD får 26,1 prosent på målingen, mens Socialdemokraterna og Moderaterna får henholdsvis 21,7 og 17,1 prosent.

- SD kan vinne valget



- Vi kan se hvordan ambulanser, politi, og brannvesen angripes når de skal ut og slukke branner. Enkelte steder tør ikke politiet heller å gå inn, sier Emilsson, og legger til:

- Vi merker at vi er mer av en sosial-kulturell-folkebevegelse, sier han.

Ifølge Expressen spår nå Unibet at SD kan ende med å bli landets største parti ved valget, og viser til at det nå er dødt løp mellom SD-leder Jimmie Åkesson og statsminister Stefan Löfven.

- Våre spillere tror åpenbart at SD kan bli Sveriges største parti, sier Unibets oddsekspert Henrik Holm til Expressen.

Les også: Sveriges statsminister etter 100 bilbranner: - Hva f... holder dere på med?



INNVANDRINGSDEBATT: Sverigedemokraternas Aron Emilsson er onsdag i debatt om innvandring med justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), SV-leder Audun Lysbakken, byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), og Høyres Ingierd Schou.

- Ikke svenske tilstander



Justisminister Tor Mikkel Wara avviser at det er svenske tilstander i Norge.

- Vi i Norge har ikke det man kaller svenske tilstander. Det er fordi man har ført en strengere, og mer rettferdig innvandringpolitikk, sier Wara i debatten.

- Vi må passe på at de som ikke er på flukt, blir plukket ut. De siste årene har det komme noen som ikke er flyktninger. Fortsatt så hjelper vi mennesker som er på flukt. Men det at du er på flukt, betyr ikke at du har et krav på å velge land. Det betyr heller ikke at du har krav på en viss standard, sier han.

Wara forteller at Norge har sendt ut 30.000 innvandrere som ikke var reelle innvandrere.

- Vi har det laveste antallet asylsøkere på lenge. Det er fordi vi klarer å skille ut de som ikke har krav på beskyttelse. Derfor har vi ikke svenske tilstander, men det betyr ikke at vi ikke har utfordringer, sier han.

Les også: Wara bekymret over svenske bilbranner



I strupen på Wara



Både byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og SV-leder Audun Lysbakken går i strupen på Wara i debatten.

- Det er noe rart med innvandringsdebatten. Den ender med å handle om kultur hele tiden, sier Lysbakken.

- Hvor mange vil Fremskrittspartiet ta imot av kvoteflyktninger? spør han.

- Vi har tatt imot 1200. Jeg vet svaret i motsetning til Arbeiderpartiet, sier Wara.

Ingjerd Schou (H) understreker at det viktigste er at de som kommer til Norge, lærer seg norsk.

- Jeg blir forbannet



Sveriges statsministeren statsminister, Stefan Löfven, raser over brannene.

- Jeg blir forbannet. Mitt spørsmål til dere er: Hva faen holder dere på med, lyder Löfvens klare melding til de svartkledde og maskerte gjerningspersonene.

VIDEO: Bilbranner i Sverige:



Nettavisen følger saken.

Mest sett siste uken