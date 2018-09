Søviknes vil bli fylkesordfører i det nye storfylket Vestland

Avgått olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) har som mål å bli fylkesordfører for det nye fylket Vestland, sier han til NRK.

Forrige fredag gikk Søviknes av som statsråd og begrunnet avgangen med at han ville tilbringe mer tid med familien. Han går tilbake til jobben som ordfører i Os kommune, en stilling han har hatt permisjon fra mens han har vært i regjeringen.

– Jeg har vært med i fylkespolitikken tidligere, og i dag kommer jeg til å gi beskjed til nominasjonskomiteen i Vestland Frp om at jeg er villig til å stå som førstekandidat ved valget neste år, sier Søviknes til NRK fredag.

Han sier at det vil være spennende å kunne være med å forme et nytt fylke når Hordaland og Sogn og Fjordane skal slå seg sammen til Vestland.

Søviknes sier at det fint går an å både være fylkespolitiker og kommunepolitiker. Han er imidlertid klar på at det er ordførerjobben i Os han vil prioritere.

