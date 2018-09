Svindeljeger om kattesvindel: - Det er så stygt!

Jaktsesongen har startet for «Svindeljegerne», og denne gangen er det kattesvindlere som skal stoppes.

Å drive med oppdrett, kjøp og salg av rasekatter er en millionindustri i Norge, da det er registrert over 100.000 rasekatter i landet, ifølge «Svindeljegerne», som onsdag kveld er i gang med sin andre sesong på TV3.

Programlederne - sikkerhetsekspert og risikoanalytiker Kjell-Ola Kleiven og journalist Ole Eikeland - har funnet ut at det selges mellom fem og ti tusen rasekatter i Norge hvert eneste år.

Rasekatter smugles jevnlig inn i Norge, ofte under umenneskelige forhold. I flere tilfeller blir katter smuglet over den norske grensen fulle av sykdommer og oppført med falske vaksinasjonskort.

Noen rasekatter blir oppdaget på vei over grensen av tollvesenet. De erfarer på programmet at katter blir funnet i små bur, eller pappesker, gjemt i vesker og i dører. Kattesmuglerne skyr med andre ord ingen midler for å få kattene over grensen og i uvitende kjøperes hender.

«Svindeljegerne»-programlederne har i episoden oppsøkt flere personer som har blitt lurt trill rundt av sleipe katteselgere.

Brukte 8000 kroner på sin nye «bestevenn». Så kom den forferdelige beskjeden

Under programmet møter vi Gro. Hun er en av flere i Norge som har blitt lurt av samme rasekatt-selger, Andreas Dulski. Etter å ha kjøpt en rasekatt av Dulski på Finn.no, for 8000 kroner ble hun rask nødt til å ta et umenneskelig valg: Å bruke penger hun ikke hadde for å redde kattens liv, eller avlive den.

Kort tid etter at Gro hadde kjøpt rasekatten så hun at kattens vaksinasjonskort var polsk og at kortet hadde mangler for flere vaksinasjoner, blant annet rabies. Da ringte hun dyrlegen, som sporenstreks tok opp saken med Mattilsynet.

SØRGET: Gro ble fryktelig lei seg over å miste kattungen hun kjøpte. Nå sitter hun kun igjen med videoer og bilder av Edvina (bilde innfelt).

- De kom hit og katten ble avlivet. Jeg kunne hatt katten i karantene en god stund, men jeg er minstepensjonist og 8000 kroner er veldig mye penger, sa Gro under «Svindeljegerne».

Alt Gro sitter igjen med er bilder av den døde «bestevennen» sin. Det ble for dyrt å skulle legge ut flere nye tusenlapper for vaksiner, i tillegg til å holde katten i karantene.

- Noe du ikke kødder med

- Det her er en utrolig stygg sak. Det er denne typen saker vi må rydde opp i, for denne fyren kan ikke holde på sånn. Jeg kjenner jeg får en klump i halsen av å snakke om dette, for det her er noe du ikke «kødder» med, sa en forbannet programleder Kjell-Ola Kleiven etter å ha hørt Gros sørgelige historie (se video av Kleivens uttalelse i video øverst i artikkelen).

I programmet tar programlederen opp jakten på mannen som står bak svindelen av kattekjøper Gro.

REAGERTE: Sikkerhetsekspert og risikoanalytiker, Kjell-Ola Kleiven, reagerte sterkt på hvordan katter blir behandlet i sesongens første program av «Svindeljegerne».

- Her har du uskyldige dyr som lider for at svindlere skal få en profitt. Enten det er katter eller hunder så er begge deler forkastelig! Rett og slett forkastelig, sier Ole Eikeland til Nettavisen, om hvordan katter som importeres til Norge blir behandlet.

- I et tilfelle snakker vi om en smugler som ble tatt på Svinesund med seks katter i bagasjerommet. Der hadde de oppholdt seg siden svindleren forlot Polen. I en varm bil, hvor de har veltet seg i sin egen urin og avføring. Uten vaksinekort. Det finnes folk som kjøper syke katter som ikke har råd til alle kattevaksinene. Da hender det at de må avlives på grunn av sykdommen, forteller Eikeland.

Kattesvindler: - De blir oppbevart i hønsebur



I programmet oppsøker Eikeland katteoppdretterne Wenche og Monica (mor og datter), som har blitt lurt av en kvinnelig kattesvindler. De hadde brukt 30.000 kroner på tre rasekatter, som de kjøpte av kvinnen. Lykken over å ha kattene i hus skulle dog ikke vare lenge, da to av dem raskt ble syke og måtte avlives, men det stoppet ikke der.

For sykdommene som de to første kattene hadde brakt med seg smittet alle kattene som Wenche og Monica tok seg av. Det endte med at de måtte avlive alle kattene sine, hele 13 stykker.

KATTESVINDLET: Mor og datter, Wenche og Monica, måtte avlive 13 katter etter at de ble lurt av en katteselger.

Etter å ha sjekket opp de tre nyinnkjøpte kattenes veterinærpapirer viste det seg at de var forfalsket. Svindleren ble dømt til fengsel i 75 dager for forfalskningene av papirer i Wenche og Monicas sak, i tillegg til tre andre.

Eikeland oppsporet svindleren, som gikk med på et intervju med «Svindeljegerne», så lenge det ble gjort anonymt.

KONFRONTERTE SVINDLERNE: Ole Eikeland tar et oppgjør med mennesker som prøver å lure andre trill rundt.

- Flere som driver på nøyaktig som meg

Der fortalte kvinnen at hun selv kjøpte en syk katt, som var importert fra Polen. Den smittet raskt de andre kattene hun eide. Da bestemte kvinnen seg for å forfalske vaksinasjonskortene og selge kattene, da hun prioriterte sin egen økonomi fremfor andres.

Kvinnen blir raskt grepet da hun begynner å fortelle om hvor «råttent» kattemiljøet er i Norge.

- Det er så mye råttenskap i folk som driver illegalt. Katter står i hønsebur, små plastbur mange steder. Det er mange som driver på. På nøyaktig samme måte som meg, bedyrer kvinnen til Eikeland.

Det har fått programlederen til å reagere.

- Det verste er ikke at kattekjøperne, som ofte er unge jenter som svindles for tusenvis av kroner, som i seg selv er ille nok, men at kattene i mange tilfeller må avlives. Kattesvindel er kynisme satt i system, sier Ole Eikeland til Nettavisen.

- Det omsettes for rasekatter for mellom 50 og 100 millioner kroner i Norge årlig. Og hvor det finnes penger, finnes også svindlere, advarer Ole programleder Ole Eikeland.

Hvordan jakten på kattesvindler Andreas Dulski går ser du i kveldens episode av «Svindeljegerne» klokken 20.30 på TV3.

