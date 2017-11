SVs parkeringsforslag avvises av regjeringen og Ap

SV vil at kommuner skal pålegge arbeidsplasser og kjøpesentre til å ta betalt for parkering.

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken uttaler overfor NRK at partiet kommer til å fremme forslaget om parkeringsbetaling i nærmeste framtid. Målet er å få ned biltrafikken og luftforurensningen.

Regneringspartiene Høyre og Frp er ikke uventet skeptisk til forslaget.

- Det er å gå langt over streke. SV skal alltid straffe bilistene. Bilen er ikke et problem. De blir stadig mer miljøvennlige, sier nestleder i transportkomiteen på Stortinget Morten Stordalen (Frp) til NRK.

– Alle bor ikke på Grünerløkka i Oslo. Folk flest i Norge er avhengig av bil for å komme seg fra A til B, og gjøre sine ærender. Man kjører ikke for moro skyld, men fordi man må på jobb og handle.

Frp går heller ikke med på å innføre avgifter for parkering i sentrale områder.

Fra venstre: Helge Orten (Høyre), Morten Stordalen (Frp) og Sverre Myrli (Ap) er alle skeptiske til SVs parkeringsforslag.

Høyre er heller ikke begeistret for SV-forslaget og sier følgende til statskanalen:

- Det er en dårlig idé. Det er et altfor sterkt inngrep i den private eiendomsretten om kommunen skal kunne gå inn og avgiftsbelegge privat grunn. Det er å gå altfor langt.

- Det må være opp til de private aktørene selv å bestemme. Noe annet vil nærmest være et overgrep overfor den private eiendomsretten, sier Høyres Helge Orten, leder av transportkomiteen på Stortinget

Ifølge NRK har forslaget SV kommer med nå, også tidligere vært sendt ut på høring. For fem år var Ap positive, men ikke nå.

- Vi har vært med på tøffe politiske vedtak for å redusere biltrafikken tidligere, men en lovendring for hele Norge, er et ganske dramatisk forslag, sier Sverre Myrli (Ap), medlem av transportkomiteen på Stortinget.

Mest sett siste uken