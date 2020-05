Sykehjemsetaten i Oslo åpner for besøk

Det er kun én beboer og seks ansatte ved sykehjemmene i Oslo som har registrert koronasmitte. Nå får pårørende besøke sine kjære igjen.

De nye besøksreglene trer i kraft senest tirsdag 2. juni, skriver Sykehjemsetaten i Oslo i en pressemelding.

Sykehjemmene vil bruke pinsen på å forberede den nye besøksordningen. Besøkene vil fortsatt måtte avtales med institusjonen og beboeren på forhånd, og det vil være stramme smittevernregler.

– Det nasjonale besøksforbudet var et inngripende, men nødvendig tiltak for å beskytte sykehjemsbeboerne. Det er nå lite smitte i befolkningen. Nå gleder vi oss til å åpne opp for at beboere kan få besøk oftere og av flere pårørende. Vi har tillit til at pårørende følger smitteverntiltakene, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

