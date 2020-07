Sykehusansatt skulle vært i karantene – sykehuset beklager

Den sykehusansatte som har testet positivt for covid-19 ved St. Olavs hospital i Trondheim, var ikke i karantene. Sykehuset beklager hendelsen sterkt.

– Vi har nå gått gjennom saken i sin helhet, og det viser seg at den ansatte skulle gått i ti dagers karantene ved hjemkomst. Vi beklager at dette ikke ble gjort, og vi forsikrer oss nå om at informasjon om hva som gjelder, er godt kjent både for ledere og ansatte, sier fungerende fagdirektør Hilde Pleym i en pressemelding.

Tirsdag ble det kjent at en ansatt ved St. Olavs hospital hadde testet positivt på sin andre test etter først å ha testet negativt.

Utenlandsreise

Den smittede mannen i 30-årene hadde vært på utenlandsreise. Verken kommunen eller sykehuset har villet kommentere hvor han har vært. Reisen var klarert med arbeidsgiver.

– Den ansatte skulle vært i karantene, da vedkommende hadde vært i et «grått» land utenfor EU/EØS/Schengen. For reisende fra disse landene gjelder den generelle karanteneregelen om ti dager, sier Pleym.

18 ansatte og fire pasienter er satt i karantene som følge av smittetilfellet ved sykehuset.

Jobber ved Østmarka

Tirsdag sa sykehuset at alle rutiner var fulgt. Pleym ville ikke da kommentere hvilken avdeling den ansatte jobber ved, men onsdag sier hun at den ansatte jobbet ved Østmarka for å unngå mer usikkerhet.

– Det er i den sammenheng viktig å understreke at det per nå ikke er smitte på Østmarka, kun karantener, sier Pleym.

Smittesporingen er nå avsluttet, og alle ansatte og pasienter som har vært i kontakt med den aktuelle ansatte, har fått beskjed.

