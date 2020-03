Sykehusene skriker etter munnbind

Det begynner å bli en merkbar mangel på munnbind ved sykehusene i Helse sør-øst. Nå ber foretaket om hjelp fra blant annet tannleger.

– Dette er utfordrende og har høyeste prioritet, sa direktør Cathrine Lofthus i Helse sør-øst på en pressekonferanse torsdag.

– Vi henvender oss nå til tannleger og andre for å få hjelp, sier hun.

En rekke sykehus har allerede meldt at de må rasjonere på smittevernutstyr som munnbind, hansker og Antibac.

Problemer i Kina

Ifølge Lofthus har mange henvendt seg til helseforetaket og tilbudt å bidra. Det står heller ikke på penger. Men et eksportforbud i EU og situasjonen i Kina skaper store utfordringer.

– Det gjør situasjonen krevende. Ett problem er at etterspørselen eksploderer i Kina. Der er også logistikken en utfordring. Mange veier er fortsatt stengt, og det er problemer med å få fraktet varer ut med fly, sier Lofthus.

Helse sør-øst begynte først i slutten av januar å bygge opp et ekstra beredskapslager av smittevernutstyr. På spørsmål fra NTB om dette var tidsnok, svarer Lofthus:

– Dette er ting man alltid kan diskutere i etterpåklokskapens lys. Det er mange faktorer som spiller inn. Men vi har en avtale med alle våre leverandører om at de skal ha beredskapslagre.

6.200 i karantene

Store sykehus som Oslo universitetssykehus, Ahus og sykehusene i Drammen og Bærum ligger under Helse sør-øst. Her begynner også bemanningen å bli et problem. I alt er nå 6.200 av vel 80.000 sykehusansatte i helseregionen i karantene, mens 85 har fått påvist koronasmitte.

– Det begynner å bli et veldig høyt antall, og jeg skal ikke legge skjul på at det er krevende. Men samtidig har vi tatt ned mye planlagt aktivitet, og foreløpig er det ingen helseforetak som melder om kapasitetsproblemer, sier Lofthus.

I alt 71 koronapasienter var torsdag innlagt på sykehusene i Helse sør-øst. Minst 16 får intensivbehandling.

