Sykehuset i Harstad øker beredskapen etter koronatilfelle

45 medarbeidere er nå i karantene ved UNN Harstad etter at det ble påvist korona hos en pasient onsdag. Nå får det konsekvenser for driften.

Sykehuset opplyser i en pressemelding at de øker beredskapen til gult nivå. Pasienter med time på kirurgisk og ortopedisk avdeling, der den smittede pasienten lå, vil bli kontaktet og få timene sine flyttet.

I tillegg vil en rekke pasienter sendes til andre sykehus. Alle akuttkirurgiske pasienter sendes til Narvik eller Tromsø. Det samme gjelder alle akuttmedisinske pasienter fra kommuner som sokner til Harstad, utenom kommunene Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund. I tillegg skal man se på mulighetene for å skrive ut pasienter så fort det er mulig.

To ansatte ved sykehuset har testet positivt for koronavirus gjennom hurtigtest, og disse skal isoleres mens de venter på vanlig test. Noen få pasienter som har vært i nærheten av den smittede pasienten, flyttes over på enerom.

(©NTB)

