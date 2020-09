Sykehuset Innlandet skal varsle 25 pasienter og flere ansatte etter dataangrep

Sykehuset Innlandet må varsle pasienter og ansatte som kan ha fått personopplysninger på avveie etter at helseforetaket ble rammet av et dataangrep 22. august. Her er sykehuset på Lillehammer, som er en del av Sykehuset Innlandet. Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)