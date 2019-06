Sykehusstreiken stanset med tvungen lønnsnemnd

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) avblåste søndag sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd. – Hadde ikke noe annet valg, sier hun.

– Dette misliker jeg veldig sterkt, men jeg har ikke noe annet valg enn å avblåse streiken på grunn av fare for liv og helse, særlig for kreftpasientene i Østfold, sier Hauglie.

Statsråden innkalte partene i arbeidskonflikten i sykehussektoren til et møte klokka 16. Der informerte hun om at det ble tvungen lønnsnemnd. Begrunnelsen er at den varslede opptrappingen av sykehusstreiken ifølge Helsetilsynet vil føre til fare for liv og helse.

– Jeg forhørte meg om det var mulig å avblåse streiken på en annen måte, men det bekreftet de at det ikke er og da hadde ikke jeg noe annet valg enn å gripe inn, sier Hauglie.

Sykehusstreiken startet 29. mai og ble først trappet opp 11. juni. Seks helseforetak ble rammet. De fagorganiserte streiket for at også ansatte i mindre deltidsstillinger skal få pensjon fra første krone.

De sykehusansatte varslet en ytterligere opptrapping av streiken mandag. YS Spekter sa de ville ta ut nye 56 Delta-medlemmer, mens LO ville trappe opp streiken med i alt 87 medlemmer. Totalt ville 810 sykehusansatte ha vært i streik fra mandag, dersom regjeringen ikke stanset streiken.

Fagforeningene har tidligere uttalt at de har vært forsiktige med å ta ut for mange i streik for å unngå at de blir rammet av tvungen lønnsnemnd, som skjer om streiken truer liv og helse.