Sykepleier smittet av svensk vikarlege på Nordfjord sykehus

En sykepleier ved Nordfjord sykehus har fått påvist koronasmitte etter å ha jobbet med en smittet svensk vikarlege.

Lørdag ble det kjent at en svensk vikarlege ved Nordfjord sykehus hadde gått på jobb med koronasmitte. I en pressemelding tirsdag opplyser Helse Førde at en sykepleier ved sykehuset har testet positivt for covid-19. Sykepleieren er nå i hjemmekarantene.

Testene til pasientene som har vært i kontakt med den smittede legen, er så langt negative.

Sykepleieren gikk ytterligere to vakter på sengeposten etter å ha jobbet med den svenske vikarlegen. Dette fører til at flere pasienter må isoleres på enerom og testes.

Direktør for medisinsk klinikk, Trine Hunskår Vingsnes, sier at arbeidet med å spore pasienter og ansatte som sykepleieren har hatt kontakt med, startet mandag kveld.

– Det blir også gjort tiltak for å avgrense ytterligere smittespredning, sier Vingsnes.

Sykehuset tar inntil videre ikke inn pasienter på medisinsk sengepost eller overføring fra andre sykehus.

Som hovedregel skal alle svenske arbeidere gå i karantene i ti dager før de begynner å jobbe i Norge, men det er mulig å gjøre unntak for grupper som helsepersonell. Fram til forrige uke har det ikke vært krav om å teste disse for korona, men dette har Folkehelseinstituttet nå endret på.

