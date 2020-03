Sykepleierforbundet bekymret over mangel på intensivsykepleiere

Mangel på intensivsykepleiere kan skape utfordringer under koronautbruddet, frykter Norsk Sykepleierforbund.

– Jeg er redd for å skape panikk ved å si at det ikke er tilstrekkelig med intensivsykepleiere, men det bør ikke være noe skumlere å si det i dag enn det var før koronakrisen, sier Paula Lykke til ABC Nyheter.

Hun er leder for intensivsykepleierne i Norsk Sykepleierforbund.

I november i fjor viste en rapport fra Riksrevisjonen at det var utfordringer knyttet til rekrutteringen av intensivsykepleiere og flere andre yrkesgrupper på sykehusene.

– Vi har varslet dette gjennom mange år, det er grusomt at det må komme en pandemi for at vi skal komme til orde. Men nå kommer vi til orde veldig mange steder, fortsetter Lykke.

