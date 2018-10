Sykepleierne forhandler på overtid

Torsdag morgen vil 56 sykepleiere i første omgang legge ned arbeidet om det ikke oppnås enighet i meklingen med NHO Service og Handel, som nå er på overtid.

Meklingen startet onsdag formiddag. I utgangspunktet er streiken et faktum når partene ikke er kommet til enighet innen midnatt. Men erfaringsmessig vil partene velge å sitte over fristen hvis det fortsatt er mulighet for å bli enige om lønnsoppgjøret.

Kommunikasjonsrådgiver Tore Bollingmo i Sykepleierforbundet bekrefter til NTB ved midnatt at de forhandler på overtid.

Rundt 500 sykepleiere er omfattet av pleie- og omsorgsoverenskomsten. Bedriftene som er tatt ut i første fase utfører oppdrag for helseforetakene. Pasienthoteller, helsesenter og rehabiliteringssenter i seks ulike fylker rammes av første streikeuttak, ifølge forbundet.

Sykepleierforbundet har blant annet krevd at sykepleierne som jobber i de private bedriftene som er medlemmer i NHO, får likere lønn- og arbeidsvilkår med sykepleierne i det offentlige.

