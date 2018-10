Sykepleierne går ut i streik etter meklingsbrudd

55 sykepleiere tas ut i streik fra og med torsdag morgen etter at forhandlingene mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel ikke førte fram.

Meklingen startet onsdag formiddag med frist til midnatt. Seks timer på overtid kom bekreftelsen om at partene ikke har kommet til enighet.

– Sykepleiere skal sikres samme minstelønnsnivå uavhengig av hvor de jobber. Det nektet motparten å godta, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Rundt 500 sykepleiere er omfattet av pleie- og omsorgsoverenskomsten. Bedriftene som er tatt ut i første fase utfører oppdrag for helseforetakene. Pasienthoteller, helsesenter og rehabiliteringssenter i seks ulike fylker rammes av første streikeuttak, ifølge forbundet.

Virksomhetene som er omfattet av første streikeuttak er: Åstveit Helsesenter AS og Eurest Haukeland pasienthotell AS (NSF Hordaland), Eurest Zefyr pasienthotell AS (NSF Nordland), Eurest Ullevål pasienthotell AS (NSF Oslo), Godthaab Helse- og rehabilitering (NSF Akershus), Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS (NSF Troms) og Ringen Rehabiliteringssenter AS (NSF Hedmark).

