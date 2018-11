Sykepleierstreiken kan bli stanset i dag

Situasjonen blir vurdert som så kritisk at regjeringen ifølge VG ønsker å gå inn med tvungen lønnsnemnd for å hindre at 65 helsebedrifter stanser opp onsdag morgen. Det er forventet at en rapport fra helsemyndighetene vil bli lagt fram i løpet av tirsdagen, der man ser på konsekvensene av en lockout. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix Foto: ( NTB scanpix )